Smotrich aboga por invadir Líbano si Hezbolá no se retira de la zona fronteriza

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha afirmado este domingo que las Fuerzas Armadas israelíes deberían ocupar el sur de Líbano si el partido-milicia Hezbolá no se retira de la región fronteriza.

"Hay que dar un ultimátum público a Hezbolá para que cesen completamente los ataques y retiren a todas sus fuerzas hasta el río Litani", ha afirmado Smotrich durante un acto de su partido, Sionismo Religioso celebrado en el norte del país.

"Si no se cumple, las Fuerzas de Defensa de Israel lanzarán un asalto profundo en territorio libanés para defender a las comunidades del norte con fuerzas terrestres y la toma de la zona del sur de Líbano", ha añadido, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

El fin último es que la población residente en la frontera pueda regresar a sus domicilios, de donde han sido evacuados por el riesgo que suponen los proyectiles lanzados desde territorio libanés.

"La forma de que puedan volver a su casa en el norte es con decisión militar y un asalto devastador contra Hezbolá, su infraestructura y la destrucción de su poder", ha argumentado Smotrich.

Sobre Gaza, Smotrich ha instado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu a confirmar que habrá presencia militar israelí permanente en la Franja de Gaza, incluido el paso fronterizo de Rafá.

Esta demanda es en respuesta a la propuesta lanzada el sábado por el 'número dos' del Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, quien ha dado a Netanyahu de plazo hasta el 8 de junio para aceptar su postura o, de lo contrario, saldrá del Gobierno con su formación, el Partido de la Unión Nacional.