Smotrich pide expulsar al embajador británico por el cambio de postura de Londres sobre Israel

Archivo - Bezalel Smotrich (archivo) - Europa Press/Contacto/Matteo Placucci - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, ha pedido este lunes la expulsión del embajador británico en Israel, David Quarrey, en represalia por el anunciado giro diplomático del Gobierno británico con respecto a Israel.

"¡Expulsemos esta noche al embajador británico! No vamos a ser el felpudo de un gobierno antisemita de un país conquistado por el Islam radical que intenta salvarse de la decadencia económica y social atacando a los judíos y a le Estado de Israel", ha publicado Smotrich en redes sociales.

El dirigente ultraderechista ha subrayado que "el Mandato Británico sobre la Tierra de Israel ha terminado" en referencia al periodo colonial británico en Palestina previo a la proclamación del Estado de Israel en 1948.

Los medios británicos han adelantado que el ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, anunciará este martes ante el Parlamento británico un "reinicio" de las relaciones con Israel y una postura más cercana a la causa palestina, con apoyo a la solución de los dos estados, defensa de los derechos palestinos y respeto al derecho internacional.

Está previsto que el giro incluya también una prohibición del comercio de mercancías y algunos servicios con los asentamientos israelíes instalados en Cisjordania.

El primer ministro británico, Andy Burnham, ha mantenido este lunes conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con algunos dirigentes del golfo Pérsico como Qatar para explicarles el cambio de postura.