Publicado 07/02/2020 16:34:25 CET

MOSCÚ, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exanalista de la Agencia de Seguridad (NSA) estadounidense Edward Snowden solicitará una prórroga de su permiso de residencia en Rusia, que expira en abril, según su abogado, Anatoli Kucherena, que ha confirmado que ya prepara los documentos para efectuar los trámites.

El abogado, no obstante, ha aclarado que no ha discutido en ningún momento con Snowden la solicitud de la ciudadanía Rusia, ni tampoco la posibilidad de abandonar el país. "Probablemente no se pueda plantear porque no se va a ir a ningún lado", ha señalado, según la agencia Sputnik.

Snowden filtró en 2013 numerosos documentos secretos que desvelaron las tácticas de espionaje de la NSA. Inicialmente huyó a Hong Kong, desde donde terminó viajando a Rusia, que le concedió asilo durante un año y ha prorrogado sucesivamente su permiso de estancia.