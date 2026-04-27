La socialdemocracia y la ultraderecha rumanas presentan una moción de censura conjunta contra el Gobierno

Archivo - Ilie Bolojan, primer ministro de Rumanía. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialdemócrata (PSD) y la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) han anunciado este lunes que presentarán de manera conjunta una moción de censura contra el Gobierno en minoría del primer ministro, Ilie Bolojan.

"Nuestro objetivo político es convocar elecciones anticipadas (...) Nuestro electorado nos anima a sacar a este gobierno porque ha causado mucho daño", ha declarado ante los medios el portavoz de la AUR, Petrisor Peiu, junto al diputado del PSD y hasta hace unos días vice primer ministro, Marian Neacsu.

Peiu ha aclarado que "no existe ningún pacto con el PSD", sino que esta iniciativa es "una colaboración para evitar presentar dos mociones y que ambas fracasen". Neacsu, por su parte, ha animado al resto de formaciones políticas a participar de la misma "ya sea con presupuestos de texto o mediante su voto".

"Estamos redactando conjuntamente una moción de censura, que será aprobada. Tenemos un plan, se celebrarán conversaciones con el presidente de Rumanía y encontraremos una solución", ha dicho Neacsu, según recoge la prensa rumana.

Este anuncio supone un nuevo giro de los acontecimientos después de que la semana pasada saltara por los aires la frágil coalición proeuropea en el poder tras la salida del PSD por estar en desacuerdo con las medidas de austeridad de Bolojan.

Según tienen previsto, a principios de mayo la moción puede ser debatida ya en el Parlamento, donde son las fuerzas con mayor número de diputados. "Utilizaremos todas las medidas para detener a este Gobierno que va en contra del pueblo y que empuja al país a la bancarrota", ha dicho el líder de la AUR, George Simion.

La AUR y los socialdemócratas controlan conjuntamente 220 escaños en un Parlamento de 463 miembros. Simion ha señalado que ambas formaciones aspiran a lograr al menos 233 apoyos, que podrían llegar, según ha adelantado, de los otros dos partidos de ultraderecha más pequeños.

Hace ahora diez meses que cuatro partidos --entre ellos el PSD-- se unieron para formar gobierno en medio de una de las mayores crisis políticas de la historia reciente del país, ahondada por el triunfo, posteriormente anulado por financiación irregular de su campaña, contra todo pronóstico de Calin Georgescu, ultraderechista afín a Moscú, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Aquellas elecciones fueron reprogramadas para el pasado mayo, cuando el alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, se impuso al candidato de la ultraderecha, George Simion, una vez Georgescu había sido inhabilitado.