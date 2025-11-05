El socialdemócrata Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado este martes las elecciones locales con más del 50 por ciento de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano, Curtis Sliwa.

Con más del 94 por ciento del escrutinio en unas elecciones en las que se han contabilizado más de dos millones de votos, el autodenominado socialdemócrata se ha hecho con el 50,3 por ciento del electorado, frente al 41,6 de Cuomo, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y muy por delante del republicano Sliwa, quien se ha quedado en un 7,2 por ciento, según los datos de la Junta Electoral de Nueva York.

Mamdani, que ha superado el millón de apoyos, se ha hecho de este modo con la Alcaldía de la ciudad más poblada del país, según las proyecciones de múltiples medios estadounidenses, como las cadenas CNN y CBS.

Con un escaso respaldo de los barones del Partido Demócrata y frente a una campaña de ataques contra su persona orquestada desde múltiples frentes --desde Cuomo hasta Trump-- Mamdani, musulmán y de ascendencia ugandesa por parte de padre, ha logrado la victoria electoral con un importante calado entre la población juvenil y un nítido mensaje principal en campaña: reducir el coste de la vivienda en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro del mundo.

En los últimos meses, el candidato demócrata ha respondido a las acusaciones de antisemitismo por caracterizar como un genocidio la campaña militar israelí en la Franja de Gaza argumentando que condenaba igualmente los ataques previos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel como crímenes contra el Derecho Internacional en ambos casos.

Asimismo, ha ignorado la calificación que le reservó Trump, quien se refiere a él habitualmente como un "lunático comunista", mientras que los esfuerzos de la ultraderecha para exigir su deportación, como el impulsado por el congresista por Tennessee Andy Ogles, solo redundaron en un nuevo impulso en las encuestas.