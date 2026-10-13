Socialdemócratas y Verdes rompen las conversaciones con La Izquierda para un tripartito en Berlín

Archivo - La candidata de La Izquierda Elif Eralp durante una festividad con la comunidad judía de Berlín - Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Los Verdes han anunciado en la tarde de este martes la suspensión de sus conversaciones con La Izquierda con vistas a un gobierno tripartito en la ciudad-estado de Berlín, apenas una semana después de alcanzar un acuerdo para ello por el que el último de estos partidos --el más votado de las elecciones de mediados de septiembre-- accedía a combatir conjuntamente el antisemitismo.

"Hemos tomado nota de que La Izquierda ha llegado a otros acuerdos dentro de su grupo parlamentario. Esto significa que, en este momento, debemos interrumpir las conversaciones exploratorias para evaluar si nuestro acuerdo de la semana pasada sigue vigente", han señalado las dos formaciones en un comunicado conjunto recogido por la cadena de televisión pública alemana ZDF.

En su nota los dos partidos señalan que ahora esperan que La Izquierda "aclare en qué medida pretende asumir y aplicar los acuerdos alcanzados", después de que el pasado jueves los tres grupos se comprometieran a combatir el antisemitismo y a reconocer como "innegociable" el derecho de Israel a existir, condiciones clave para el SPD y Los Verdes para iniciar esas negociaciones.

La Izquierda se hizo con la victoria en las elecciones del pasado 20 de septiembre, al obtener el 25,7% de los votos, derrotando a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz, que gobernaba en la ciudad-estado. Un acuerdo de coalición con Los Verdes y el SPD permitiría a su candidata, Elif Eralp, convertirse en la primera alcaldesa de Berlín procedente de La Izquierda, si bien las acusaciones por presunto antisemitismo contra este partido --que ha criticado las políticas de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza-- han complicado las conversaciones.

La polémica se intensificó después de que a una fiesta celebrada la noche de las elecciones en el barrio berlinés de Neukölln asistieran el líder de un clan de origen árabe --supuestamente vinculado al crimen organizado-- y un activista propalestino sospechoso de estar relacionado con el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), catalogada como grupo terrorista por la Unión Europea.