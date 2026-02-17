Socialistas en la Eurocámara piden explicaciones a la Comisión por participar en la Junta de Paz de Trump

Archivo - El eurodiputado socialista Javi López, durante un debate para las elecciones europeas del 9J, en el Auditori de UPF, a 22 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo ha reclamado explicaciones a la Comisión Europea sobre por qué ha decidido enviar a la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, para atender a la próxima reunión de la Junta de Paz que tendrá lugar este 19 de febrero en Washington.

En un comunicado, los socialdemócratas han exigido al Ejecutivo comunitario que detalle "el mandato político y el alcance de la participación" de Suica en la reunión del organismo impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para alcanzar una paz en Gaza, pero con miras a mediar en otros conflictos alrededor del mundo en el futuro.

"La Comisión Europea debe explicar claramente su postura sobre esta denominada Junta de Paz. Existe una gran preocupación por la falta de transparencia, la falta de claridad del mandato y los riesgos de participar en iniciativas fuera del marco de Naciones Unidas", ha alertado el vicepresidente de Asuntos Exteriores del S&D, Yannis Maniatis.

Los socialistas han recordado que incluso la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido de que la Junta corre el riesgo de convertirse en un foro unilateral que excluye a los palestinos e ignora los acuerdos internacionales, incluidas las resoluciones de la ONU que rigen el proceso de paz en la Franja de Gaza.

Por este motivo, han urgido a la institución dirigida por Ursula von der Leyen a que "informe urgentemente al Parlamento Europeo" sobre su participación en la reunión, que plantea "serias dudas sobre el propósito y la autorización de esta participación".

"VA EN CONTRA DE LOS INTERESES DE LA UE"

También se ha pronunciado al respecto el eurodiputado del PSC y vicepresidente del Parlamento Europeo Javier López, que ha confesado sentirse "horrorizado" por la decisión de enviar a Suica a participar es una iniciativa a la que se han unido "autocracias y seguidores" del movimiento 'Make America Great Again' de Trump.

"Socava el multilateralismo, el papel de la ONU y el espíritu necesario de una paz justa que la región necesita y de la que los palestinos deben ser parte. Espero sinceramente que esto se pueda corregir, ya que va claramente en contra de los valores e intereses de la UE", ha manifestado.

Del mismo modo, el eurodiputado gallego Nicolás González Casares (PSdeG), ha calificado como inaceptable la participación de la comisaria en la Junta de Paz, y se ha preguntado qué opinará la jefa de la Diplomacia europea sobre que Suica le esté "superando en política exterior sin ningún mandato de los Estados miembro".

LA UE NO ES MIEMBRO DE LA JUNTA DE PAZ

Este lunes, la Comisión Europea anunció que enviará a la comisaria para el Mediterráneo a atender a la próxima reunión de la Junta de Paz que tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Washington, tras haber rechazado hasta el momento participar de la iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos.

Preguntado en una rueda de prensa desde Bruselas sobre si la UE enviará en calidad de observador a algún miembro del Ejecutivo comunitario a la Junta de Paz, el portavoz comunitario Guillaume Mercier no dio detalles del estatus preciso, pero sí afirmó que Suica participaría en la reunión "en la parte específicamente dedicada a Gaza", no cuando se aborden otros asuntos.

Además, subrayó que con esta asistencia, el Ejecutivo comunitario "no se convierte en miembro de la Junta de Paz", acotando su participación en el marco de "su compromiso de larga data con la aplicación del alto el fuego en Gaza", pero también para "formar parte de los esfuerzos internacionales destinados a apoyar la reconstrucción y la recuperación" tras los ataques de Israel en Gaza.

Ya este martes, repreguntada sobre en calidad de qué acude la UE a la Junta de Paz, la portavoz comunitaria Arianna Podestà se ha limitado a decir que la Comisión hará "todo lo posible para apoyar el proceso de paz en Oriente Próximo" y para "responder a las necesidades de los ciudadanos de Gaza".

"Lo importante son nuestros esfuerzos y nuestra intención de implicarnos con todos los socios, incluido por supuesto Estados Unidos, pero con todos los socios en esta cuestión. No vamos a convertirnos en miembros. Hemos sido muy claros al respecto", ha insistido.

DUDAS SOBRE LA COMPATIBILIDAD CON LA ONU

Hasta el lunes, tanto el Ejecutivo comunitario como los Veintisiete habían rechazado participar en la Junta de Paz esgrimiendo "serias dudas" sobre "la compatibilidad" de la propuesta realizada por la Administración Trump con la Carta de Naciones Unidas, su gobernanza o su ámbito de actuación.

Entre las dudas se encuentran algunas relativas al formato, ya que hay más países de los que la Unión Europa esperaba, y también sobrevuelan dudas jurídicas de compatibilidad con la ONU y con el Derecho de la Unión Europea, ya que Trump ha planteado que el futuro del organismo pasa por ser permanente y mediar en otros conflictos, rol que ya ejerce Naciones Unidas.