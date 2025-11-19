Solicitan una moción de censura contra el ministro de Defensa de Colombia por la muerte de niños soldado

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 30 diputados han presentado este martes una solicitud ante el Congreso de Colombia para someter a votación una moción de censura contra el ministro de Defensa del país, Pedro Sánchez, por la muerte de más de una decena de menores reclutados por grupos paramilitares en distintas operaciones lanzadas desde hace meses contra estas organizaciones.

Entre los miembros de la Cámara de Representantes que han respaldado la iniciativa se encuentran tres del Pacto Histórico --la formación que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia colombiana en 2022-- y la representante de Alianza Verde Katherine Miranda, quien ya avanzó el pasado fin de semana su intención de presentarla.

Para que la moción prospere y derive en la salida del ministro, deberán votar a favor del proyecto al menos 94 diputados del total de 188 que tiene el órgano. Así, se espera que la mesa directiva de la Cámara cite en un plazo de diez días al titular de la cartera ministerial para que comparezca ante el pleno y en los ocho días posteriores se lleve a cabo la votación.

La solicitud está motivada por la muerte de al menos 15 menores de edad en los últimos operativos que el Ejército de Colombia ha lanzado contra varios grupos armados, entre ellos la disidencia de las FARC dirigidas por 'Iván Mordisco', cuyas posiciones en Guaviare fueron bombardeadas la semana pasada, causando la muerte a 20 de sus combatientes, entre ellos siete adolescentes.

El propio líder se ha referido a la cuestión en un vídeo difundido en redes sociales y del que se han hecho eco medios locales como Radio Caracol y el diario 'El Espectador'. En él ha transmitido su "abrazo solidario" a los familiares y amigos de los "niños asesinados y demás combatientes ordenados por Petro".

"Que estos jóvenes que han ofrendado la vida por los millones de colombianos que padecen la injusticia de la clase dominante de este país sean recordados como dignos luchadores por la liberación de nuestro pueblo", ha declarado.

'Mordisco' ha hablado de las operaciones del Ejército colombiano como una "declaración de guerra" y ha dicho que los ataques ordenados por Bogotá "solo obedecen a la complacencia a los gringos sedientos de sangre de niños colombianos, cansados de la sangre de niños palestinos, colombianos y venezolanos en el Caribe y otros lugares del mundo".

Al hilo, ha señalado que "quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas".

Además, según ha indicado W Radio, el líder del grupo armado ha advertido de que "la hipocresía debe salir del ámbito político en los gobernantes" y ha asegurado que "evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables, materiales e intelectuales del asesinato de niños", un extremo que ha extendido a aquellos dirigentes que promuevan el conflicto.