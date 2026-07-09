Somalia anuncia la muerte de unos 15 supuestos miembros de Al Shabaab, incluidos dos "altos cargos"

Archivo - Militares del Ejército de Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de alrededor de 15 presuntos miembros de Al Shabaab, incluidos dos "altos cargos", en el marco de una nueva operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad contra el grupo terrorista, vinculado a Al Qaeda, en la región de Bajo Yuba, en el sur del país.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado que las fuerzas especiales del Ejército y las fuerzas de Jubalandia han lanzado una operación en Baqdaad, cerca de Badhaadhe, antes de especificar que se ha saldado con la muerte de "catorce terroristas" y la detención de otros dos "altos cargos".

"Durante la operación, las fuerzas de seguridad confiscaron armas y equipo militar que Al Shabaab había estado utilizando para llevar a cabo ataques y aterrorizar a la población civil", ha dicho, antes de prometer que continuará con sus operaciones hasta "eliminar" al grupo terrorista y "liberar" las zonas bajo control del grupo.

El comunicado ha sido publicado menos de una semana después de que el presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, asegurara que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades y reiterar su oferta de amnistía a los yihadistas que opten por abandonar las filas de la formación extremista.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí.