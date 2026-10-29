Somalia anuncia la muerte de un alto cargo del departamento de finanzas de Al Shabaab

Archivo - Militares del Ejército de Somalia en la capital, Mogadiscio (archivo) - Ilyas Ahmed / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de un alto cargo del departamento de finanzas del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado con Al Qaeda, en una operación llevada a cabo la semana pasada "en coordinación con socios internacionales" en región de Bajo Shabelle, situada en los alrededores de la capital, Mogadiscio.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que la operación fue ejecutada el 23 de octubre en Kunyo Barrow, antes de agregar que se saldó con la muerte de Faisal Yusuf Macalin Cabdule, alias 'Abdikarin Horsid', quien llegó a ser responsable de finanzas de Al Shabaab.

Así, ha destacado que el hombre, también conocido como 'Gaagaale', era en la actualidad "cercano a la cúpula" de Al Shabaab, grupo al que se unió en 2007, momento en que trabajaba en una tienda en el mercado de Bakara que "sirvió de tapadera para sus actividades". Entre 2007 y 2001 estuvo al frente de las finanzas del grupo en Banadir, mientras que entre 2014 y 2024 fue responsable de este área en la organización.

La NISA ha resaltado que Cabdule fue reemplazado en 2024 por Abdulahi Xasan Cabdi Cosoble, quien murió en una operación de las fuerzas de seguridad somalíes en esta misma zona del país africano. "La eliminación de estos dos jefes de finanzas supone un golpe significativo para la cúpula y redes financieras de los extremistas", ha zanjado.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades, mientras que las fuerzas estadounidenses han incrementado durante las últimas semanas los ataques confirmados contra el grupo en el país africano.