Somalia anuncia la muerte de cerca de diez supuestos miembros de Al Shabaab al sur de Mogadiscio

Archivo - Militares del Ejército de Somalia en un desfile en Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha anunciado la muerte de cerca de una decena de supuestos miembros de Al Shabaab, vinculado con la organización terrorista Al Qaeda, en una nueva operación en la región de Bajo Shabelle, al sur de la capital, Mogadiscio.

"Las Fuerzas Armadas somalíes y las fuerzas comunales locales llevaron a cabo una operación en Busley Daud, en la región de Bajo Shabelle", ha dicho el Ministerio de defensa, que ha apuntado que "nueve milicianos de Al Shabaab fueron neutralizados" durante los enfrentamientos.

Así, ha resaltado que estas personas "eran responsables de causar daños e inseguridad a la población local" y ha recalcado que las fuerzas gubernamentales "continúan sus esfuerzos para eliminar a Al Shabaab" del territorio de Somalia.

La cartera ha recalcado que las Fuerzas Armadas y estas milicias locales de autodefensa "siguen comprometidas con la protección de los civiles y la liberación de todas las zonas en las que intentan esconderse los grupos terroristas".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.