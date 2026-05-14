Somalia libera al norte de Mogadiscio a cerca de diez civiles secuestrados por Al Shabaab

Archivo - Militares de Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha anunciado la liberación de cerca de una decena de civiles secuestrados por el grupo terrorista Al Shabaab, en una operación en la región de Medio Shabelle, al norte de la capital, Mogadiscio, que se ha saldado además con la muerte de cinco sospechosos, incluido el supuesto "cabecilla" de esta célula.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que las fuerzas de élite Danab lanzaron la operación en Hambule, donde "lograron liberar a nueve civiles retenidos por los terroristas y mataron a cinco milicianos de Al Shabaab, incluido su cabecilla".

"La operación es parte de los esfuerzos en marcha por parte de las Fuerzas Armadas de Somalia para mejorar la seguridad y eliminar a los implacables terroristas responsables de atacar y aterrorizar a civiles somalíes", ha manifestado.

Así, ha reiterado que tanto las autoridades como las Fuerzas Armadas "siguen comprometidas a la hora de intensificar las operaciones destinadas a eliminar a los restos de los grupos terroristas, para que el pueblo somalí pueda vivir en paz, estabilidad y dignidad".

El grupo, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.