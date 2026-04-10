Somalia mata a unos 70 supuestos miembros de Al Shabaab en un bombardeo "con apoyo de socios internacionales"

Archivo - El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, durante un acto en Qatar en febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Noushad Variyattiyakkal

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de cerca de 70 supuestos miembros de Al Shabaab en una operación "con apoyo de socios internacionales" contra el grupo, vinculado a Al Qaeda, un bombardeo que deja además alrededor de un centenar de sospechosos heridos.

El Ministerio de Defensa somalí ha afirmado en un comunicado que "las Fuerzas Armadas de Somalia, con apoyo de socios internacionales, llevaron a cabo una operación aérea planificada contra milicianos de Al Shabaab que se reunían en los alrededores de Tauarmuge", en la región de Mudug (centro).

"El bombardeo alcanzó una posición en la que el grupo preparaba complots y ataques destinados a dañar al pueblo somalí y socavar la seguridad y estabilidad del país", ha dicho, antes de resaltar que "la operación mató a cerca de 70 milicianos, incluidos altos cargos, mientras que entre 90 y 95 resultaron heridos".

Así, ha reiterado que "las operaciones destinadas a eliminar a los elementos terroristas siguen en marcha" y ha agregado que "las Fuerzas Armadas somalíes siguen totalmente comprometidas con degradar las capacidades del grupo y evitar cualquier amenaza contra el pueblo somalí".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.