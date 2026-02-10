Somalia mata a una figura cercana al líder de Al Shabaab en operación con "socios internacionales"

Archivo - Militares del Ejército de Somalia durante un desfile en la capital, Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este martes la muerte de un supuesto alto cargo de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una operación llevada a cabo junto a "socios internacionales" en la región de Yuba Medio.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que el fallecido es Mohamed Sahal Idle, alias 'Abú Usama', a quien describe como "una de las personas más cercanas" al líder del grupo, Ahmed Diriye, conocido como 'Ahmad Umar'.

Así, ha apuntado que el sospechoso estaba "implicado directamente en la recaudación de fondos ilegales" a favor del grupo, después de haber sido en el país jefe de Al Shabaab en la región de Bajo Shabelle e integrante del Consejo de la Shura, uno de los principales organismos del grupo terrorista.

Por otra parte, las autoridades han ejecutado durante la jornada a dos personas condenadas por asesinato y por mantener lazos con Al Shabaab. Los ajusticiados, identificados como Abdi Abdiqadir Mohamed y Farhan Mahmoud Abdinur, fueron sentenciados por el asesinato de cuatro personas en la capital, Mogadiscio, según ha recogido la agencia estatal somalí de noticias, SONNA.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.