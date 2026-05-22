Somalia mata a más de 25 supuestos miembros de Al Shabaab en una operación apoyada por "socios internacionales"

Archivo - Militares de Somalia en la capital, Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de más de 25 supuestos miembros del grupo armado Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una serie de operaciones llevadas a cabo "en colaboración con socios internacionales" en la región de Hiiraan, situada en el centro del país africano.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado que las operaciones han sido lanzadas en Mahaas Mukayle y Shaw, antes de resaltar que se han saldado con 26 muertos y "la destrucción de tiendas de campaña, viviendas, almacenes de armas y vehículos usados por los extremistas para acosar al pueblo somalí".

Así, ha detallado que las fuerzas de seguridad mataron a catorce sospechosos en Mahaas, a lo que se suman otros nueve muertos en Mukayle y tres en Shaw, donde además fue destruido un coche bomba. Por último, ha pedido a la población que colabore con los agentes e informe a las autoridades de cualquier "amenaza de seguridad".

El grupo, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.