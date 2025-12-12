El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk se persona por primera vez ante un tribunal

Archivo - Una pancarta con la imagen de Charlie Kirk, frente a la cárcel del condado de Utah - Europa Press/Contacto/Charles-McClintock Wilson

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tyler Robinson, el detenido por el asesinato de Charlie Kirk, ha comparecido este jueves por primera vez en persona ante un tribunal después de que se negase a confesar y colaborar con la investigación por la muerte del comentarista conservador el pasado 10 de septiembre.

El hombre de 22 años ha llegado a un tribunal de Utah en medio de fuertes medidas de seguridad, con esposas en las muñecas y en los tobillos, y vestido con ropa de civil, según recoge la cadena de televisión estadounidense ABC.

Sus padres y su hermano han estado presentes en la que ha sido su primera declaraciones en persona, puesto que de las dos comparecencias judiciales anteriores, una fue virtual y la segunda solo por audio.

Apenas han trascendido informaciones de esta audiencia debido a que el juez ha interrumpido su retransmisión y mientras sopesa el derecho del público a conocer detalles del caso ante la preocupación de la defensa de Robinson, que advierten de interferencias de los medios en el juicio.

Robinson, que deberá comparecer de nuevo en persona el próximo 16 de enero, está acusado de asesinato agravado, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos, entre otros cargos, se enfrenta a la pena capital si es declarado culpable del primero de ellos.

Charlie Kirk murió a los 31 años tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un acto en la Universidad Valle de Utah, en la ciudad de Orem, el pasado 10 de septiembre. Kirk, una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos con millones de seguidores, cofundó en 2012 Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.