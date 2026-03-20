Sri Lanka asegura que negó permiso a EEUU para estacionar dos aviones militares en uno de sus aeropuertos

Archivo - El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, durante un discurso en Colombo en septiembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Chen Dongshu - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, ha desvelado este viernes que el país asiático rechazó dar permiso a Estados Unidos para estacionar dos aviones de guerra en uno de sus aeropuertos a principios de marzo, poco después del inicio de la ofensiva conjunta con Israel contra Irán.

"Querían traer al Aeropuerto Internacional de Mattala dos aviones de guerra armados con ocho misiles antibuque, entre el 4 y el 8 de marzo, y dijimos que no", ha afirmado durante una comparecencia ante el Parlamento, donde ha afirmado que también rechazaron una petición para que buques iraníes realizaran una visita de buena voluntad a la isla.

Así, ha manifestado que Teherán argumentó que la petición de Estados Unidos llegó el 26 de febrero, mismo día en el que Teherán propuso la visita de sus buques, según el portal Adaderana. "Sri Lanka mantuvo su neutralidad al negado las peticiones de Estados Unidos e Irán", ha zanjado.

Sri Lanka se ha visto arrastrado parcialmente al conflicto después de que un submarino estadounidense hundiera en un ataque con torpedo una fragata iraní en aguas internacionales frente a las costas de la isla, momento en el que la embarcación volvía de un acto oficial en India.

El ataque contra la fragata 'Dena', que dejó más de 80 marineros muertos, fue ejecutado el 4 de marzo. Los cuerpos han sido ya repatriados a Irán, que ha respondido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.