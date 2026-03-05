Sri Lanka recupera más de 80 cuerpos del buque de guerra iraní hundido por un torpedo de EEUU

Un portavoz de la Armada de Sri Lanka interviene en una rueda de prensa ofrecida por el Departamento de Información Gubernamental en la capital del país, Colombo - Europa Press/Contacto/Sri Lankan Department of Gov

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Armada de Sri Lanka ha anunciado este jueves que ha recuperado de más de 80 cuerpos de quienes se encontraban a bordo del buque iraní hundido en la víspera por un torpedo lanzado por Estados Unidos en aguas internacionales al sur de la soberanía ceilandesa.

Las fuerzas navales del país insular han confirmado el hallazgo t recuperación de los cadáveres de 84 personas tras el hundimiento del buque IRIS Dena, según ha recogido el portal de noticias ceilandés Ada Derana.

El buque, a bordo del cual se estima que había cerca de 180 personas, se comenzó a hundir tras haber sido alcanzado por un torpedo estadounidense 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al sur de la isla, tras lo que desde la embarcación se emitió una llamada de socorro que llevó a la Armada de Sri Lanka a intervenir y rescatar a al menos 32 personas.

Sin embargo, se desconoce la cifra exacta de desaparecidos, según ha indicado en una rueda de prensa celebrada este miércoles el portavoz de la Armada, el comandante Buddhika Sampath, que ha manifestado que el objetivo de esta actuación era salvar vidas.

El Pentágono ha confirmado este mismo miércoles que sus fuerzas atacaron al buque iraní con un torpedo lanzado desde un submarino en aguas del Índico, destacando, en palabras del titular de la cartera, Pete Hegseth, que se trata del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".