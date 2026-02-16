Starmer admite que Reino Unido "tiene que acelerar" el incremento del gasto en Defensa

El primer ministro británico, Keir Starmer, en Downing Street. - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha señalado este lunes que Reino Unido "tiene que acelerar" la senda de inversión militar, ante las publicaciones de que su Ejecutivo podría llegar al 3% del PIB para 2029, a la luz de la situación de seguridad del continente europeo.

En declaraciones en un acto en el suroeste de Londres, el primer ministro británico ha recalcado que la postura de Rusia hacia el continente, incluso si se acaba la guerra en Ucrania, obliga a tomar decisiones en materia de Defensa.

"Tenemos que estar atentos a eso, porque va a afectar a todas y cada una de las personas en esta sala, a todas y cada una de las personas en este país, así que debemos dar un paso al frente", ha asegurado, respecto a la amenaza que representa Moscú.

Eso se traduce, según ha señalado Starmer, que "en materia de gasto en defensa", Reino Unido "necesitará avanzar más rápido". En todo caso, ha evitado indicar si su Ejecutivo llegará al listón del 3% antes de los próximos comicios.

Fuentes gubernamentales han explicado al diario 'The Guardian' que no hay un plan concreto para elevar el gasto al 3% del PIB antes de las próximas elecciones y se han limitado, tras las declaraciones de Starmer, a indicar que hay fórmulas para ir más rápido en cuanto a la inversión militar.

Londres se sitúa en el 2,4% del PIB de gasto en Defensa, según los registros de la OTAN, mientras que el pacto alcanzado en el seno de la organización en la pasada cumbre de La Haya establece un gasto del 3,5% en inversiones militar directa para 2035, a la que se suma un presupuesto del 1,5% del PIB para inversiones relacionadas como ciberseguridad o infraestructuras.

Precisamente la declaración acordada entre los 32 aliados incluye, a petición de Reino Unido, una cláusula de revisión para estudiar los planes de gasto en 2029 y a la luz de la situación del entorno geoestratégico decidir si se continúa con el compromiso de La Haya.