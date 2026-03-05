Starmer anuncia el envío de cuatro cazas Typhoon a Qatar y helicópteros antidrones Wildcat a Chipre

Keir Starmer, primer misnitro de Reino Unido.- -/UK House Of Commons VIA PA Wir / DPA

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este jueves el envío de cuatro aviones de combate Typhoon para reforzar las capacidades de la Fuerza Aérea en Qatar y helicópteros antidrones Wildcat a Chipre, en medio de la escalada bélica en Oriente Próximo como consecuencia de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y su correspondiente respuesta.

Starmer ha asegurado que "mucho antes" de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel, Reino Unido ya había desplegado sus propias capacidades en la región para defender sus intereses, tal y como así hicieron poco después de que comenzara el intercambio de ataques entre las partes.

"Derribamos varios drones, al menos uno de los cuales se dirigía a una base militar británica", ha contado Starmer en una rueda de prensa, en la que ha confirmado que se ha permitido a Estados Unidos utilizar sus instalaciones solo para "operaciones defensivas" que también benefician a intereses de Reino Unido.

"Mantendremos este escudo", ha dicho Starmer, quien ha insistido en que Reino Unido no recibió ninguna solicitud por parte de Washington para utilizar estas bases hasta el sábado por la tarde, cuando ya había comenzado la operación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denominó 'Furia Épica'.

En ese sentido, ha explicado que no se tuvo que tomar una decisión hasta entonces, la cual finalmente contó con la unanimidad de todo su gabinete. Es por ello, que ha reprochado a quienes en estos momentos desde el país y en medio de una gran incertidumbre intentan dividir a la sociedad británica.

"Como nación, debemos unirnos en este momento. Los ciudadanos que se encuentran varados en la región, asustados y necesitados de ayuda, provienen de todos los orígenes. Las Fuerzas Armadas que los protegen también provienen de todos los orígenes. Nos une nuestra humanidad común y nuestro amor por este país", ha dicho.

Starmer ha cifrado en unos 4.000 los ciudadanos británicos que han logrado volver en vuelos comerciales desde Emiratos Árabes Unidos, si bien las autoridades tiene registrados a más de 140.000 desperdigados por toda la región.

Estas tareas son "enormes" y "mucho más grandes que la evacuación de Afganistán", ha dicho, en alusión a la salida masiva de miles de personas de Kabul tras la llegada de los talibán en agosto de 2021. "No sucederá de la noche a la mañana, pero no nos detendremos hasta que nuestra gente está a salvo", ha incidido.

Starmer también ha rechazado las críticas por la demora de Reino Unido para reaccionar y ha insistido en que desde enero y febrero se ha venido reforzando las posiciones británicas en la región, en colaboración con Estados Unidos y otros socios. "Estamos haciendo todo lo posible y lo hemos hecho con rapidez para asegurarnos de proteger adecuadamente a nuestros ciudadanos", ha subrayado.

Con respecto a las críticas de Trump y su alusión a la 'relación especial' que acuñó Winston Churchill para definir la histórica alianza entre Washington y Londres, Starmer ha señalado que "ahora mismo está funcionando" esa cooperación.

"Trabajamos con los estadounidenses en el despliegue desde nuestras bases. Trabajamos juntos en la región (...) para proteger tanto a Estados Unidos como a Reino Unido en las bases conjuntas donde nos encontramos, y compartimos inteligencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana", ha destacado.

"Esa es la 'relación especial'", ha incidido Starmer quien ha remarcado que igual que a Trump le corresponde tomar decisiones en base al interés nacional de Estados Unidos, a él, como primer ministro británico, le corresponde hacer lo propio por su país. "No hay ninguna controversia", ha zanjado.