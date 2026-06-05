Starmer avanza un plan de inversión militar ante la amenaza que representa Rusia

El primer ministro británico, Keir Starmer, en Downing Street. - Europa Press/Contacto/Phil Lewis

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha avanzado la presentación de un plan de inversión militar nacional de cara a la cumbre de la OTAN, que se celebra en un mes en Ankara, insistiendo en que la amenaza de Rusia justifica el aumento del gasto en defensa, un paso necesario para garantizar la protección del país.

"El plan vincula los recursos financieros con las capacidades necesarias. Es un nuevo incremento de la inversión, pero es imprescindible. Es lo correcto para defender nuestro país", ha señalado en declaraciones en una visita a una compañía de industria de la defensa en Swindon, en el este del país.

De esta forma ha defendido la respuesta de Reino Unido a un "momento histórico" con un aumento del gasto militar hasta el 2,6% del PIB. "Ya hemos dado ese paso. Se trata del mayor incremento sostenido del gasto en defensa desde la Guerra Fría. Por eso ya estáis viendo un aumento de nuestras capacidades y del trabajo que vamos a pedir que realicéis junto con otros", ha espetado a los representantes de la empresa.

Según ha recalcado, la amenaza que representa Rusia está detrás del empuje necesario en materia de defensa. "Si alguien necesitara un recordatorio de su importancia, nuestras evaluaciones de inteligencia, compartidas también por otros países de la OTAN, indican que podría producirse un ataque ruso contra la OTAN tan pronto como en 2030", ha señalado, apuntando que esto evidencia "la urgencia y la prioridad" que requiere este tema.

Así las cosas, Starmer ha defendido el trabajo de revisión estratégica para un plan de inversión que guíe el gasto en defensa de Reino Unido los próximos años, a la vez que impulsa la industria nacional.

"La defensa es una prioridad nacional, pero sus beneficios deben sentirse en todas las comunidades. Cada comunidad debe percibir las oportunidades que esto representa en forma de buenos empleos, independientemente de dónde se encuentre o de las tecnologías implicadas", ha subrayado.

Starmer ha reivindicado así que hay un "potencial enorme" en cuanto a la creación de empleo por lo que ha destacado que la inversión tiene que ir de la mano de la creación de puestos de trabajo en todo Reino Unido.