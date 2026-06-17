Starmer califica de "imprudencia" los disparos de advertencia de un buque de guerra ruso a un yate

El primer ministro británico, Keir Starmer, junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la cumbre del G7 en Évian, Francia. - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha minimizado este miércoles el incidente en el Canal de la Mancha después de que un buque de guerra ruso lanzara una serie de disparos de advertencia cerca de un yate británico, afirmando que se trata de una "imprudencia" de un navío que iba a la "deriva".

"Creo que fue una imprudencia, pero parece que la evaluación del Ministerio de Defensa es que el buque estaba a la deriva, y eso es lo que ocurrió. Es, obviamente, profundamente preocupante, y siento evidentemente por la pareja que iba en el yate", ha indicado el dirigente británico en una entrevista con la cadena de televisión GB News.

"Esa es la evaluación; está claro que eso no debería haber ocurrido", ha resumido el primer ministro de Reino Unido, quien ha señalado que este incidente, sobre el que no ha querido entrar en más detalles no quita que Rusia "mantiene una actitud agresiva en toda Europa".

Starmer ha indicado que ese es el consenso entre las potencias del G7 en el marco de su cumbre en Évian, Francia. "Debemos permanecer vigilantes. Sin embargo, en lo que respecta al incidente en el Canal de la Mancha, la evaluación del Ministerio de Defensa indica que en realidad se trataba de un buque de guerra a la deriva y no de algo más siniestro", ha minimizado.

A juicio de Londres, la guerra de invasión en Ucrania es una "clara muestra de la agresión rusa", a lo que ha añadido distintos ataques respaldados por actores estatales contra distintos países europeos, en referencias al auge de amenazas híbridas.

El incidente se registró el martes entre la isla de Wight y Normandía. Los disparos fueron efectuados por la fragata rusa 'Admirante Grigorovich' a una distancia aproximada de 450 metros del yate, según informó en un principio la cadena británica BBC, incidente que confirmó posteriormente el Ministerio de Defensa de Rusia.

Moscú afirmó que la tripulación de la fragata rusa avistó el yate 'Bright Future', con bandera británica, y realizó disparos "preventivos" cerca de la embarcación tras percatarse de que "se acercaba de forma peligrosa" hacia el buque ruso.

"De conformidad con el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en el Mar, la tripulación de la fragata intentó en varias ocasiones contactar con la embarcación civil a través de un canal de radio internacional. No hubo cambios en la trayectoria del yate ni respuesta a las solicitudes realizadas por el canal de radio internacional", ha indicado sobre la embarcación de recreo con dos jubilados británicos a bordo.