Starmer exige a Farage el cese de su responsable de Vivienda por minimizar el incendio de la Torre Grenfell

Archivo - Homenajes en el muro conmemorativo situado junto a la Torre Grenfell, bloque de pisos que está siendo demolido en Londres - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha exigido este jueves al líder de Reform, Nigel Farage, el cese de su recientemente nombrado responsable de Vivienda, Simon Dudley, por minimizar en una entrevista la catástrofe de la Torre Grenfell, tras el incendio que dejó 72 muertos en un bloque de vivienda social de Londres en 2017.

"Es vergonzoso. Nigel Farage debería hacer lo correcto y despedirlo", ha afirmado el dirigente británico en un mensaje en redes sociales sobre la polémica generada por las palabras de Dudley, que ha señalado que el desastre en este bloque de 23 plantas de viviendas sociales provocó una "sobrerregulación" en los años posteriores.

En una entrevista, el responsable del área de Vivienda del partido de Farage minimizó la catástrofe y dijo que "lo cierto es que las muertes por incendios domésticos son poco frecuentes". "Mueren muchas, muchas más personas en accidentes de tráfico, pero no estamos prohibiendo los coches, así que ¿por qué estamos impidiendo que se construyan viviendas?", aseguró, al tiempo que relativizó el caso apuntando que "todo el mundo acaba muriendo".

El incendio en la Torre Grenfell sacudió Reino Unido en junio en 2017 tras dejar un saldo de 72 muertos. Investigaciones posteriores señalaron que la catástrofe se pudo evitar y que el fuego se propagó por un revestimiento externo inflamable, instalado durante una reforma.