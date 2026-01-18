Starmer traslada a Trump que los aranceles contra aliados son "un error"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Shealah Craighead - Archivo

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, al que le ha trasladado que considera que es "un error" la imposición de aranceles a los aliados de Dinamarca que participaron en unas maniobras militares en la isla de Groenlandia, que Washington aspira a anexionarse.

"Aplicar aranceles a aliados para lograr la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es un error", ha informado el Número 10 de Downing Street en un comunicado oficial.

El texto destaca que Starmer "ha reiterado su posición sobre Groenlandia" y que ha planteado que "la seguridad en el Alto Norte es una prioridad para todos los aliados de la OTAN para proteger los intereses euro-atlánticos".

Starmer ha explicado esta postura a Trump y también se la ha trasladado a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.