Sturgeon cree que May "no tiene una idea clara de cómo avanzar"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha lamentado este miércoles que la primera ministra británica, Theresa May, no parece tener una "idea clara" de los pasos a dar después de que el Parlamento rechazara de forma contundente el Tratado de Retirada de la UE este martes.

Sturgeon ha contado que habló con May anoche tras la votación en Westminster. "No me pareció que tuviera una idea clara sobre cómo avanzar", ha señalado a Sky News. "Tampoco me pareció que estuviera abierta a un cambio fundamental de enfoque y a retirar sus 'líneas rojas' y abrir espacio a alternativas", ha añadido.

En su opinión, si sigue como hasta ahora y el tiempo sigue corriendo, existe el riesgo de "un escenario de no acuerdo y eso no se puede permitir que ocurra".

En este sentido, la dirigente escocesa, una firme partidaria de la permanencia de Reino Unido en la UE, ha sostenido que "no hay más tiempo que perder" y lo que May debería hacer es "solicitar una ampliación del Artículo 50 para evitar el riesgo de una salida de la UE sin acuerdo el 29 de marzo".

Por otra parte, Sturgeon ha enviado una carta a May en la que solicita a la primera ministra que entable contactos con Escocia y el resto de territorios que integran Reino Unido mientras "se determinan los próximos pasos".

En la misiva, la líder nacionalista escocesa emplaza a la 'premier' a "implicar de forma genuina a las cuatro naciones" que integran el país, algo que según ella no ha ocurrido hasta ahora en el caso de Escocia.