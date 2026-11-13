Sube un muerto el balance por una explosión en una planta metalúrgica del oeste de Turquía hasta los 19

Archivo - Bandera de Turquía - Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cifra de muertos por una explosión registrada el lunes en una planta metalúrgica de la ciudad turca de Aliaga, en la provincia de Esmirna, en el oeste del país, ha aumentado a 19, según han informado este viernes las autoridades turcas, que han dado por concluidas las labores de búsqueda y rescate.

Los equipos de emergencia han hallado el cuerpo sin vida de un Baris Guney, un trabajador de la fábrica que figuraba entre los buscados, según recoge la agencia oficial de noticias turca Anadolu.

Este mismo viernes, miembros del Sindicato Turco de Trabajadores Metalúrgicos se han congregado frente a la planta de HABAS, en memoria de los profesionales muertos en la explosión, lo cual han considerado como un "asesinato laboral" y "masacre".

"Lo que sucedió no fue el destino. Hay responsables de este asesinato laboral. Los responsables son aquellos que evitan los costes de las medidas de salud y seguridad laboral", ha dicho su vicepresidente, Mursel Ocal, en declaraciones recogidas por el diario BirGun.

Mientras continúa la investigación sobre el incidente, que ha dejado también una decena de heridos, incluidos dos que permanecen hospitalizados, las fuerzas de seguridad han detenido a nueve sospechosos.

Este martes fue arrestado por este caso Mehmet Tustu Basaran, presidente del Consejo de Administración de la planta de HABAS.

La explosión tuvo lugar el lunes al mediodía, aproximadamente, durante una serie de operaciones de fundición de acero en la planta HABAS, donde se desencadenó un incendio que afectó a gran parte de las instalaciones. Todas las víctimas son trabajadores de la planta.