Sudáfrica convoca al embajador de EEUU por sus comentarios sobre la canción 'Kill the Boer'

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Sudáfrica ha convocado este miércoles al nuevo embajador de Estados Unidos en Pretoria, Leo Brent Bozell III, en protesta por unas declaraciones en las que criticó una decisión de la Justicia sudafricana que determinaba que la canción 'Kill the Boer' no formaba parte de un discurso del odio.

"Hemos llamado al embajador de Estados Unidos para que explique sus comentarios no diplomáticos", ha explicado durante una rueda de prensa el ministro de Exteriores sudafricano, Ronald Lamola, quien ha detallado que el embajador ha visitado con anterioridad el Museo del Apartheid y el Museo del Distrito Seis.

Lamola, que ha señalado que sus acciones "deben ser coherentes con la etiqueta diplomática establecida y los protocolos internacionales", ha explicado que durante esas visitas afirmó que Sudáfrica "necesita reparación y que está dispuesto a trabajar" de manera "constructiva" al respecto con las autoridades.

Esto se produce después de que Brent Bozell III desestimara la decisión de la Justicia sudafricana durante un encuentro con empresarios en la capital. "Lo siento, no me importa lo que digan sus tribunales, esto es un discurso de odio", dijo.

Posteriormente, el embajador aclaró en redes sociales que se trataba de su opinión personal. "Quiero aclarar que, si bien mi opinión personal, como la de muchos sudafricanos, es que 'Kill the Boer' constituye un discurso de odio, el Gobierno estadounidense respeta la independencia y las decisiones del poder judicial sudafricano", destacó.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya defendió en marzo de 2025 que este cántico incitaba a la violencia. "Los líderes y políticos sudafricanos deben tomar medidas para proteger a los afrikáneres y a otras minorías desfavorecidas", señaló.

La canción, que en idioma xhosa --una de las once lenguas oficiales de Sudáfrica-- tiene por título 'Matar al bóer' surgió durante la época del apartheid y es frecuentemente cantada por líderes de la extrema izquierda en el país, especialmente por el opositor Luchadores por la Libertad Económica (EFF).

El presidente estadounidense, Donald Trump, reclamó a su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, una "explicación" sobre la "persecución" y el "genocidio" al que estarían siendo sometidos los miembros de la minoría afrikáner durante un tenso encuentro en la Casa Blanca.