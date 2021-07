Sudáfrica eleva el balance de muertos por las protestas a 337

El Gobierno insiste en que, actualmente, no hay informaciones sobre disturbios en las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra interina de la Presidencia de Sudáfrica, Khumbudzo Ntshavheni ha informado este jueves de que el balance de muertos por las protestas contra el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma ha ascendido hasta los 337.

En rueda de prensa, Ntshavheni ha detallado que las autoridades han registrado 258 de los 337 fallecidos en la provincia de KwaZulu-Natal, mientras que han constatado 79 en Gauteng. Además, la Policía investiga 171 casos de asesinato en el marco de las movilizaciones en KwaZulu-Natal y 42 en Gauteng.

Asimismo, ha hecho hincapié en que, actualmente, el Gobierno no tiene constancia de que los disturbios sigan teniendo lugar en ambas provincias, según ha recogido el diario 'The Star'. En este sentido, ha pedido a la ciudadanía no "escuchar" noticias falsas sobre cortes en las autopistas N1 y N3 y ha insistido en que la situación en el país continúa "en calma". Durante la jornada del miércoles, Ntshavheni ya destacó el clima de "estabilidad" en KwaZulu-Natal y Gauteng.

Las protestas estallaron después de que Zuma ingresara en prisión después de que el Tribunal Constitucional le condenara a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que está investigando los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato al frente del país.

Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) --partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa-- se hizo con el poder en 1994.

La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo-- Thuli Madonsela titulado 'La captura del Estado'.