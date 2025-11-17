Sudáfrica "sospecha" de una "clara agenda para limpiar de palestinos Gaza y Cisjordania"

Archivo - El ministro de Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, durante una rueda de prensa en febrero de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Zhang Yudong - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sudáfrica ha descrito como "sospechosa" la llegada la semana pasada de un avión con más de 150 palestinos a bordo y ha apuntado a la existencia de "una clara agenda para limpiar de palestinos Gaza y Cisjordania", antes de resaltar que el incidente está siendo investigado para lograr esclarecer lo sucedido.

"El Gobierno de Sudáfrica sospecha de las circunstancias que rodean a la llegada del avión y los pasajeros que iban en él. Este asunto está siendo investigado", ha dicho el ministro de Exteriores sudafricano, Ronald Lamola, quien ha afirmado que el suceso "es motivo de preocupación".

Así, ha indicado que "parece ser parte de una agenda más alta para sacar a palestinos de Palestina y enviarlos a distintas partes del mundo. Es claramente una operación orquestada, ya que no solo están siendo enviados a Sudáfrica", al tiempo que ha hecho hincapié en que "hay otros países a los que han llegado estos aviones".

"No queremos que haya más vuelos en esta dirección, ya que son parte de una agenda clara para limpiar de palestinos Gaza y Cisjordania, algo en lo que Sudáfrica está en contra", ha apostillado Lamola, sin que por ahora haya más detalles sobre la situación de los 153 palestinos que iban a bordo del avión.

La Policía Fronteriza mantuvo a los palestinos en el avión durante doce horas tras su llegada al país africano durante la jornada del jueves dado que no tenían sellos de salida desde Israel, si bien finalmente el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, les permitió entrar con una exención de visado de 90 días.

El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional OR Tambo, ubicado en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, si bien no había sido coordinado por las autoridades de Sudáfrica y el Estado palestino. De hecho, el Ministerio de Exteriores palestino ha denunciado un plan de "desplazamiento forzado" organizado por "entidades que engañan a (nuestra) población".

Las autoridades palestinas han asegurado que los organizadores del vuelo cobraron dinero a los pasajeros procedentes de Gaza para transportarlos de forma "irregular e irresponsable". Además, han mantenido que esta "fraudulenta" entidad --de la que no han dado más detalles-- se desentendió de "toda responsabilidad" cuando "surgieron complicaciones".