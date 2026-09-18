Sudán anuncia avances territoriales en el centro del país en el marco de la guerra con las paramilitares RSF

Archivo - Imagen de archivo del jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan - -/Saudi Press Agency/dpa - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha anunciado avances en el estado de Kordofán Norte (centro) tras intensos combates con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el marco de la guerra desatada en abril de 2023, incluida la toma de más de una decenas de áreas en esta zona del país africano.

Las Fuerzas Armadas sudanesas han indicado en un mensaje en redes sociales que sus tropas han tomado las zonas de Kajmar, Sharshar, Al Buniya al Kariniya, Al Qulaiat, Aulad Hazma, Maqauladat, Rishan, Al Qaa, Qabat al Laqad, Al Kaukiti y los alrededores de Al Mazrub, sin que las RSF se hayan pronunciado sobre estas derrotas.

"Esto se ha logrado tras feroces combates en los que se infligieron graves bajas a la milicia terrorista y se persiguió a sus restos hasta las fronteras de Darfur, además de realizarse amplias operaciones de barrido en las zonas al oeste de la ciudad de El Obeid", han especificado, antes de resaltar que los soldados "cumplen con su deber nacional de defender la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de la patria".

En este sentido, han hecho hincapié en que "las operaciones prosiguen con determinación y firmeza" para lograr "que se restablezca plenamente la soberanía del Estado, se garantice la seguridad de los ciudadanos y se limpien las zonas de la presencia de la milicia terrorista y sus cómplices, logrando así la seguridad y la estabilidad en toda la patria".

El gobernador de Darfur, Minni Minawi, cuyas Fuerzas Conjuntas luchan junto a las tropas sudanesas contra las RSF, ha aplaudido estos avances sobre el terreno. "Felicidades por estos brillantes triunfos en los frentes de batalla; solo quedan unos pocos pasos para la liberación completa del país", ha destacado a través de un mensaje en redes sociales.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.