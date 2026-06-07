Sudán encabeza la lista de crisis de desplazamiento más olvidadas, con RDC en la misma por décimo año consecutivo

Archivo - Un hombre tras recoger ayuda humanitaria en el campamento de Umdulu, en Sudán (archivo) - ELIAS ABU ATA/NRC - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sudán encabeza el listado de crisis de desplazamiento más desatendidas durante el año 2025, con República Democrática del Congo (RDC) entre las diez primeras por décimo año consecutivo, según el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), un documento publicado en un momento en el que el primer país vive ya su cuarto año de guerra civil y el segundo atraviesa un recrudecimiento del conflicto y ha visto estallar un nuevo brote de ébola.

El NRC empezó a publicar precisamente hace diez años un listado de las crisis de desplazamiento más olvidadas para resaltar "la verdad incómoda" de que "algunas crisis son dejadas atrás no por circunstancias, sino por elección". "Una década más tarde, esa premisa solo se ha convertido en una mayor certeza", ha sostenido la ONG.

Durante esta década han figurado en los listados 27 países de cuatro continentes, si bien en la primera edición del informe, la financiación internacional para hacer frente a la situación llegaba al 54% de los fondos solicitados, mientras que en la actualidad ese dato se ha reducido a menos de la mitad, llegando solo al 25%.

La organización ha reseñado que durante esta década "el patrón no deja lugar a dudas": "el continente africano es el que aparece de forma más consistente". En 2025, un total de cinco de los diez países se encuentran en este continente --Sudán, RDC, Camerún, Nigeria y Mozambique--.

Por su parte, Colombia figura en tercer lugar, seguida por Yemen, Afganistán, Honduras y Ecuador, en una lista que el secretario general del NRC, Jan Egeland, ha descrito como "una prueba del fracaso del mundo a la hora de responder a crisis que no se consideran estratégicamente importantes para los países ricos".

"Millones de personas están siendo abandonadas porque hemos elegido no actuar, no porque no podamos. La incómoda verdad es que este abandono es una elección, y algo que podemos elegir para terminar", ha sostenido, antes de esgrimir que "los gobiernos donantes han recibido pruebas de esta desatención, un año tras otro".

"Sin embargo, las personas en el poder siguen eligiendo priorizar las inversiones militares y estratégicas y dejar sin fondos, rebajar la prioridad y apartar a las víctimas de estas crisis", ha lamentado. "Esto es un fracaso de nuestra humanidad", ha esgrimido, al tiempo que ha argüido que "las crisis ignoradas hoy requerirán mañana una respuesta más amplia, costosa y compleja".

SUDÁN ENCABEZA EL LISTADO

Sudán, convertido en la peor crisis humanitaria en 2025 a causa de la guerra civil desatada en abril en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), encabeza también el listado de las crisis de desplazamiento más desatendidas.

"En ningún otro lugar del mundo hay más personas sufriendo, y en ninguno el hueco entre las necesidades y la acción es mayor", ha sostenido la ONG, que ha reseñado que 2025 estuvo marcado por prolongados cercos por parte de las RSF contra El Fasher, Kadugli y Dilling, en Darfur y Kordofán Sur, escenario posteriormente de matanzas y otros abusos, en el caso de El Fasher, y de desplazamiento y hambruna en Kadugli y Dilling.

El conflicto ha dejado nueve millones de desplazados internos, a los que se suman más de 4,5 millones de refugiados en los países vecinos, mientras que 30,4 de los 46,8 millones de habitantes necesitan ayuda humanitaria.

Por detrás figura RDC, marcado por el conflicto continuado desde 1996 y en el que operan más de 200 grupos armados que se disputan el control de diversos territorios, con el epicentro de la inseguridad en la zona este y noreste del país, cerca de las fronteras con Uganda y Ruanda.

"Diez años de datos nos indican que la crisis y las necesidades en RDC son ampliamente reconocidas y comprendidas. El desplazamiento forzado ha sido documentado, los planes humanitarios han sido cuidadosamente presupuestados y las advertencias se han formulado repetidamente", ha recordado la ONG.

Durante 2025 se registraron cerca de diez millones de desplazamientos por el conflicto, con muchas de ellas volviendo a sus hogares a pesar de la inseguridad, una situación que dificulta ahora los esfuerzos de contención y trazabilidad de contactos ante el brote de ébola.

COLOMBIA, EN TERCER LUGAR

El tercer puesto está ocupado por Colombia, un país que, cerca de diez años después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sigue marcado por el conflicto, incluidas más de 155.000 personas "confinadas" por grupos armados en 2025 en zonas rurales.

El epicentro de la crisis en 2025 fue Catatumbo (noreste), donde en enero estallaron enfrentamientos entre grupos armados por el control de territorios. Así, 1,5 millones de personas se vieron afectadas en total por la violencia, tres veces más que el año anterior.

Colombia, fronterizo con Venezuela, acoge además a 2,8 millones de refugiados y migrantes, lo que la convierte en el tercer país de acogida más grande del mundo. Sin embargo, recibió menos del 10% de los fondos necesarios para apoyarlos, según datos recabados por el NRC.

Por detrás figuran crisis como la de Yemen --sumido desde hace años en un conflicto y una de las peores catástrofes humanitarias del mundo, donde más de 18 millones de personas, más de la mitad de la población, sufren inseguridad alimentaria--, en medio de la escasez de agua y los impactos del cambio climático.

Los recortes en financiación y las sanciones a los hutíes han dificultado la respuesta, mientras que la detención de decenas de trabajadores de la ONU y ONG por parte de los rebeldes han dejado fuera de las principales operaciones en el norte, donde residen la mayoría de las personas en situación de necesidad.

LAS OTRAS CRISIS OLVIDADAS

Afganistán figura en quinto lugar unos cinco años después de la vuelta de los talibán al poder, en el marco de una intensificación de la crisis después de décadas de guerra; mientras que Honduras hace frente al impacto de una crisis multiforme de inseguridad, shocks climáticos y desplazamiento forzoso, saliendo además en 2025 de las listas de prioridades de la respuesta humanitaria.

En séptimo lugar figura Ecuador, considerado hasta hace poco como uno de los países más estables y convertido en los últimos en el más violento en América Latina, con al menos un asesinato al día desde 2021 y un aumento de las tasas de homicidios del 40% en 2025 respecto al año anterior.

"A lo largo del año pasado, se estima que más de 100.000 personas huyeron de sus hogares", ha dicho el NRC, que ha especificado que "los mensajes de texto extorsivos, presenciar involuntariamente un delito y la amenaza de reclutamiento forzoso fueron algunos de los factores que impulsaron el desplazamiento".

Por último, los tres últimos países del listado son Camerún --en su octava aparición consecutiva en esta lista--, Nigeria y Mozambique. Camerún sigue marcado por "una crisis compleja y enquistada", con violencia persistente en las provincias de Extremo Norte --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental-- y en las regiones de mayoría anglófona de Noroeste y Suroeste, donde actúan milicias separatistas.

Por su parte, Nigeria --el país más poblado de África--, sigue lastrado por la violencia, con su epicentro en el noreste, si bien durante los últimos años la inseguridad se ha expandido hacia zonas del norte, mientras que la violencia intercomunitaria sacude el cinturón central del país.

Mozambique, por último, sigue sacudido por un conflicto en el norte, principalmente en Cabo Delgado, por los ataques de un grupo local conocido como Al Shabaab, vinculado a Estado Islámico, a lo que se suman la sequía y los ciclones que han causado devastación en numerosas comunidades en el centro y el sur del país.