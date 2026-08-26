Sudán del Sur condena la muerte de dos 'cascos azules' en Jonglei y reclama una investigación "conjunta"

Archivo - El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, en una fotografía de archivo - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sudán del Sur ha condenado la muerte de dos 'cascos azules' etíopes de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS) en un ataque ejecutado el lunes contra una patrulla en el estado de Jonglei (norte) y ha reclamado una investigación "conjunta" para esclarecer el incidente, igualmente condenado por Etiopía.

El Ministerio de Exteriores sursudanés ha mostrado su "profunda preocupación" por el ataque, que viajaba de Bor a Pajut, antes de resaltar que "dada la gravedad del incidente" es necesaria "una investigación conjunta y exhaustiva para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables".

"Los que sean hallados responsables rendirán cuentas, en línea con la ley", ha manifestado Yuba en un comunicado en redes sociales en el que ha trasladado sus "profundas condolencias" a Etiopía y ha expresado su deseo de que los siete heridos en el ataque, incluidos policías sursudaneses, "tengan una rápida y total recuperación".

La cartera ha especificado que el convoy estaba integrado por 38 personas, "incluidas fuerzas de pacificación etíopes, personal civil y militar de la UNMISS y cuatro policías de Sudán del Sur", antes de ensalzar la labor de la misión de la ONU, a la que ha trasladado su compromiso para "seguir trabajando de cerca".

Por su parte, la Embajada de Etiopía en Sudán del Sur ha rendido homenaje a los dos 'cascos azules' "caídos en combate" en Jonglei y ha condenado "enérgicamente" el ataque, antes de remarcar que estas tropas de pacificación "están al servicio de la paz y la estabilidad en Sudán del Sur".

"Una vez más, expresamos nuestra profunda preocupación por el conflicto en curso en Sudán del Sur. Aprovechamos esta oportunidad para instar a las autoridades competentes a que realicen una investigación inmediata y garanticen que los responsables rindan cuentas", ha zanjado en un comunicado en redes sociales.