Suecia aborda un buque de la "flota fantasma" rusa

El buque 'Jin Hui' de la "flota fantasma" rusa, incautado en Suecia - GUARDIA COSTERA DE SUECIA

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Suecia ha abordado este domingo el buque 'Jin Hui', supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" empleada por Rusia para sortear las sanciones petroleras impuestas en respuesta a la guerra de Ucrania.

"Sospechoso de navegar bajo una falsa bandera", ha informado el ministro de Defensa Civil sueco, Carl-Oskar Bohlin en un mensaje publicado en redes sociales.

El buque fue abordado en aguas territoriales suecas cerca de Trelleborg sobre las 14.00 horas del domingo. "Hay preguntas sobre la falta de navegabilidad y la falta de seguros. El 'Jin Hui' está en la lista de sanciones de la UE, de Reino Unido y de Ucrania", ha añaido Bohlin.

En el abordaje ha participado una aeronave de la Policía formada especialmente en operaciones de este tipo. "Hay una investigación preliminar en marcha por la falta de navegabilidad", ha apuntado la Policía en un comunicado.

Un portavoz de la Guardia Costera, Mattias Lindholm, ha explicado que el buque permanecerá fondeado al suroeste de Trelleborg. "La Guardia Costera está a bordo para investigar un presunto delito. Hay muchas dudas sobre el barco y queremos saber qué es y aclararlo", ha señalado.

Suecia ha abordado otros buques como el 'Caffa', el 'Sea Owl 1', el 'Flora 1' o el 'Hui Yuan' en las últimas semanas.