Suecia aprueba un paquete de 94 millones de euros destinados al sistema energético de Ucrania

Las autoridades de Suecia han aprobado este jueves un nuevo paquete de ayuda destinado a Ucrania valorado en 1.000 millones de coronas suecas (unos 94 millones de euros) para hacer frente a los ataques perpetrados por el Ejército de Rusia contra infraestructuras energéticas en territorio ucraniano.

El ministro de Ayuda al Desarrollo y Comercio Exterior, Benjamin Dousa, ha indicado que Ucrania "se encuentra sumida en un estado de emergencia", con Rusia "cortando la electricidad, la calefacción y el agua para millones de ucranianos a medida que las temperaturas siguen bajando".

"Rusia ha absorbido aproximadamente una quinta parte de la producción energética de Ucrania", ha lamentado, según informaciones difundidas en un mensaje a través de redes sociales.

Estas ayudas, según ha explicado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión SVT, prevén hacer frente a los problemas energéticos del país a lo largo de este año y "paliar el sufrimiento que dejan los bombardeos rusos para la población civil".

En este sentido, ha explicado que el objetivo es que este dinero sea invertido en plantas de generación eléctrica y otras medidas que permitan reforzar el suministro energético. Se estima que desde comienzos de año, Ucrania ha perdido cerca de un 20% de su producción energética.

El martes, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertó de que habría "ajustes" en el trabajo del equipo de negociación para lograr un acuerdo de paz tras un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra el territorio ucraniano, que provocó daños en la infraestructura energética y apagones, especialmente en zonas como Kiev, Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Odesa y Vínitsa.