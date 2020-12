Suecia cierra la frontera con Reino Unido y Dinamarca por la nueva cepa del coronavirus

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sueco ha anunciado este lunes el cierre de sus fronteras con Reino Unido y Dinamarca para la entrada de personas tras la aparición de una nueva cepa del coronavirus presente principalmente en la región de Londres.

La medida entra en vigor a medianoche y afecta a viajes por vía aérea, marítima o por carretera y estará vigente al menos durante un mes. Además se han suspendido todos los vuelos con origen o destino Reino Unido desde las 16.00 horas del lunes y durante 48 horas.

Los ciudadanos suecos no se verán afectados por la medida, por lo que podrán regresar al país porque el Gobierno no tiene la competencia necesaria para evitar la vuelta de sus propios ciudadanos. En cambio, los ciudadanos extranjeros residentes en Suecia no podrán viajar a estos países.

En respuesta al pico de contagios, el Gobierno británico anunció el sábado nuevas restricciones para Londres y el sureste de Inglaterra, las zonas más afectadas. El domingo, el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, reconocía que la nueva variante de coronavirus "está fuera de control". Se cree que la nueva cepa tiene igual gravedad, pero es un 70 por ciento más contagiosa que la original.

La nueva variante también ha sido identificada en países como Dinamarca, Holanda, Sudáfrica y Australia y dada su gran capacidad de contagio es probable que surja en otros países.