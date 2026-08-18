Suecia traslada a una cárcel estonia a un primer grupo de presos como parte del acuerdo con Tallín

Archivo - Bandera de Suecia (Archivo) - Europa Press/Contacto/Sergei Savostyanov - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Suecia han trasladado este martes en avión por el mar Báltico a un primer grupo de presos hasta la prisión estonia de Tartu como parte del acuerdo alcanzado con Tallín en 2025 para alquilar celdas a 600 reclusos con el objetivo de paliar la escasez de espacio en las cárceles del país báltico.

"Es muy satisfactorio que la cooperación se esté llevando a cabo en la práctica y que el primer transporte se haya realizado de forma segura y exitosa. Eso, en sí mismo, es histórico", ha declarado el ministro de Justicia, Gunnar Strommer, a la cadena SVT.

El Gobierno sueco también ha encargado este martes al servicio penitenciario que analice qué medidas adicionales pueden implementarse para acelerar aún más la expansión de los centros de detención y las prisiones, según un comunicado del Ejecutivo.

El pasado mes de junio, el Parlamento votó a favor de aprobar el acuerdo entre Suecia y Estonia, que tiene una vigencia de cinco años y que permitirá el traslado por trimestre de hasta 100 reclusos hasta llegar a los 600 en el verano de 2027.

En virtud del acuerdo --que podrá prorrogarse tres años más a menos que alguno de los países lo rescinda--, el Gobierno de Estonia tiene derecho a denegar el ingreso a determinadas categorías de presos, incluyendo miembros de bandas criminales y condenados por delitos violentos muy graves.

Todos los gastos de manutención relacionados con los reclusos extranjeros, incluida la atención sanitaria, serán cubiertos por el Estado sueco. Asimismo, los presos no tendrán permisos de salida a la ciudad y serán devueltos a Suecia al menos un mes antes de finalizar su condena.