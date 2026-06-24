Suiza elude a EEUU y explorará comprar un sistema antiaéreo a fabricantes franceses, israelíes y surcoreanos

Archivo - Un lanzador del sistema Patriot es presentado durante un acto de prensa organizado por el Grupo de Misiles de Defensa Aérea 24, con motivo de la transferencia a Polonia. - Bernd Wüstneck/dpa - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Suiza ha señalado este miércoles que explorará la compra de un sistema antiaéreo a fabricantes franceses, israelíes y surcoreanos, después de descartar otro sistema Patriot, el modelo estadounidense de defensa antiaérea, alegando que Washington tiene otras "prioridades de entrega".

En un comunicado, el Ejecutivo helvético informa del acuerdo del Consejo Federal sobre la continuación del proyecto de adquisición de un sistema de defensa antiaérea de largo alcance, y aunque avala los pagos para la compra del sistema Patriot, da permiso para negociar la adquisición de otro sistema de otros proveedores.

"Reforzar la capacidad defensiva y la capacidad de resistencia del país, son esenciales recursos adicionales más allá de la adquisición del sistema Patriot", ha informado, mientras explica que un segundo sistema "permitiría reducir la dependencia de un único proveedor y de una sola cadena de suministro".

"El Departamento Federal de Defensa, Protección de la Población y Deportes (DDPS) inicia negociaciones contractuales con fabricantes franceses, israelíes y surcoreanos para la adquisición de un sistema adicional que permitiría reforzar rápidamente la defensa frente a ataques de largo alcance", ha señalado el comunicado que argumenta que el "deterioro de la situación geopolítica" obliga a Suiza a reforzar sus capacidades antiaéreas, pero insiste en que conviene buscar proveedores alternativos.

Sostiene que la elección final dependerá de la estrategia del Consejo Federal en materia de política de armamento y estará condicionada a que el fabricante produzca, "en la medida de lo posible y a medio plazo, en Suiza o en Europa los misiles balísticos y los sistemas de mando y control, o al menos sus componentes críticos".

Así las cosas, el Ministerio de Defensa suizo recalca que Estados Unidos "ha redefinido sus prioridades en la entrega del sistema Patriot en favor de Ucrania", al tiempo que alega que la situación geopolítica y la evolución del mercado armamentístico "están provocando un aumento de los costes".

CONTINÚA CON EL CONTRATO PARA COMPRAR UN SISTEMA PATRIOT

Respecto a la compra del sistema Patriot ya comprometido, el Ejecutivo suizo defiende mantener el contrato puesto que "no puede plantearse interrumpir este programa de adquisición sin disponer de un sistema de reemplazo". "Sería difícil evaluar los costes que implicaría una interrupción de este tipo", ha indicado.

Berna añade que esta decisión "pretende evitar que se vean comprometidas tanto la adquisición del sistema Patriot como otros proyectos", como la compra del avión de combate F-35A o de piezas de repuesto para el caza de modelo F/A-18.