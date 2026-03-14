Suiza veta dos vuelos de aviones estadounideneses relacionados con la guerra de Irán

Bandera de Suiza en Ginebra
Bandera de Suiza en Ginebra - Europa Press/Contacto/Alexander Ryumin
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 14 marzo 2026 23:20
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MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno suizo ha rechazado dos peticiones de sobrevuelo de aviones relacionados con la ofensiva militar estadounidense sobre Irán, mientras que otros tres sobrevuelos de aviones de transporte estadounidenses han sido aprobados.

La tradicional neutralidad suiza prohíbe cualquier sobrevuelo con fines militares de las partes en conflicto, mientras que se permiten los trayectos humanitarios, sanitarios o de transporte de heridos, destaca el comunicado del Gobierno suizo.

Así, Suiza se compromete a permitir los sobrevuelos "ajenos al conflicto de forma demostrable", mientra que rechazará los que "ecedan las operaciones normales y no se pueda concretar el propósito de estos sobrevuelos".

La Oficina Federal de la Aviación Civil es el organismo encargado de aprobar las solicitudes de sobrevuelo, aunque el Gobierno se reserva la decisión "en casos de importancia política significativa" para garantizar que se mantiene la neutralidad.

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