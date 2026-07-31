El Supremo de Brasil autoriza investigar al hijo de Lula por presunto tráfico de influencias

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Corte Suprema de Brasil ha autorizado investigar a Fábio Luís Lula da Silva, hijo del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por un supuesto delito de tráfico de influencias en gestiones para la obtención de un permiso para la comercialización de cannabis medicial, en programas vinculados con el Ministerio de Sanidad.

Ha sido el magistrado André Mendonça quien ha dado luz verde a la apertura del referido procedimiento contra el también conocido como Lulinha, a propósito de una petición formulada previamente por la Policía Federal, según informa el diario 'Folha'.

Concretamente, las autoridades investigan la posible intermediación del hijo del presidente brasileño en favor del lobista Antônio Carlos Camilo Antunes y otra empresaria en negociaciones con la Administración brasileña.

Las sospechas alrededor de Lulinha ya comenzaron a circular el año pasado, hasta el punto de que el propio Lula llegó a manifestar que, en caso de que su hijo estuviera implicado, debería ser investigado. "Nadie se librará. Si mi hijo está metido en eso, será investigado", aseveró entonces el jefe del Planalto, según ha recordado el referido diario brasileño.

Conocida la decisión del magistrado, el jefe del Ejecutivo brasileño se ha pronunciado sobre ello para garantizar que su cargo no será utilizado para "proteger" a Lulinha. "Tendrá que demostrar que es inocente como yo lo demostré (...) Y si es culpable, tendrá que pagar lo que todo el mundo paga cuando se equivoca", ha remarcado en una entrevista en el pódcast Inteligencia Ltda.

Insistiendo así en que su hijo "no tendrá privilegios" y recalcando que "jamás" le pediría a un policía o juez "que no haga lo correcto", Lula ha indicado que Lulinha "sabe que no tiene derecho a equivocarse" porque sabe por lo que ha "pasado" su padre.

"Él vivió en mi casa lo que yo pasé (...) Sabe que mi mujer --Marisa Letícia-- murió a causa de la desgracia de la Operación Lava Jato. Lo sabe, por eso no tiene derecho a equivocarse", ha sostenido el líder latinoamericano.