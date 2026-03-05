El Supremo de Brasil avanza para rechazar la solicitud de prisión domiciliaria para Bolsonaro

Archivo - Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil. - Marcelo Camargo/Agencia Brazil/d / DPA - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alexandre de Moraes, juez instructor del caso por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, ha votado a favor este jueves de que cumple su condena de más de 27 años de prisión en la cárcel de Brasilia en la que se encuentra desde finales de 2025, en respuesta a las demandas de arresto domiciliario.

Se espera que a lo largo de esta jornada, el resto de magistrados de la Primera Sala del Tribunal Supremo, Cristiano Zanin y Carmen Lúcia Antunes, ratifiquen la decisión de De Moraes, a la que se ha sumado también ya el juez Flávio Dino.

De Moraes ha rechazado los argumentos sobre el precario estado de salud de Bolsonaro que han alegado sus abogados, si bien ha reconocido que el expresidente presenta un "cuadro clínico de alta complejidad", recoge el portal G1.

Sin embargo, los intentos de fuga --incluida la manipulación de su tobillera electrónica--, y diversas infracciones de sus medidas cautelares cuando cumplía arresto domiciliario han pesado más que su supuesto mal estado de salud.

Bolsonaro cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión por liderar una trama golpista para mantenerle en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Junto a él, han sido condenados varios socios de su círculo más cercano, así como centenares de personas por los hechos violentos del 8 de enero de 2023.