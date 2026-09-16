El Supremo de Brasil prorroga decidir si investigar al juez De Moraes por los mensajes del exjefe del Banco Master

Archivo - Los jueces del Tribunal Supremo de Brasil André Mendonça (derecha) y Alexandre de Moraes (a su lado) en un juicio - GUSTAVO MORENO/STF - Archivo

Los magistrados deciden llevar por separado las posibles investigaciones a De Moraes y Mendonça, que desclasificó los mensajes

Lula acusa al juez Mendonça de filtrar "lo que le interesaba" y pide que se haga público todo el caso "para que toda la sociedad sepa quién estaba involucrado en esto"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sesión en la que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se disponía a decidir si abrir una investigación contra Alexandre de Moraes por el caso del Banco Master, a raíz de la desclasificación de mensajes del expropietario del banco, Daniel Vorcaro, enviados al magistrado, ha terminado suspendida este martes y sin nueva fecha a la vista tras una serie de enfrentamientos y ataques entre los integrantes de la cúpula del Poder Judicial brasileño.

El debate, retransmitido por televisión, ha escenificado durante más de cinco horas --además de un receso-- una clara fractura en el Supremo, que ni siquiera ha llegado a votar acerca de la apertura de investigación, según ha recogido el diario 'Folha'. En su lugar, el presidente del STF, Edson Fachin, ha accedido a la solicitud del juez Flávio Dino de permitir más tiempo para el análisis de la cuestión.

De este modo, la siguiente sesión debe fijarse en un máximo de 90 días, lo cual sitúa la eventual decisión probablemente después de las elecciones generales que afronta Brasil el próximo 4 de octubre.

Antes, el próximo miércoles, tendrá lugar un segundo pleno en el que los magistrados discutirán la posibilidad de abrir otra investigación por las presuntas irregularidades de su par André Mendonça en la instrucción del caso Master, que ha incluido el encargo a la Policía Federal del informe sobre los mensajes de Vorcaro a De Moraes y el levantamiento del sigilo sobre el mismo, detonante de la crisis abierta.

En cambio, el tema ha entrado también entre los asuntos discutidos por los jueces en la sesión de este martes, donde un sector partidario de De Moraes ha defendido analizar la conducta de ambos en el mismo proceso, una propuesta planteada por el magistrado Gilmar Mendes y respaldada por De Moraes a la que se ha opuesto el ala contraria.

Así, Fachin, Mendonça, Luiz Fux y Cármen Lúcia han rechazado la medida, al vencer por 4 a 3 en una estrecha votación frente a Gilmar, De Moraes y Cristiano Zanin, así como Dino, cuyo voto no se ha tenido en cuenta por su solicitud de prórroga.

Por contra, los jueces Dias Toffoli y Kassio Nunes Marques --cuyos nombres, junto a los de algunos familiares, aparecen en las investigaciones del caso Master-- han evitado votar, alegando el primero motivos de carácter "íntimo" y el segundo un conflicto con su rol como presidente del Tribunal Superior Electoral.

LULA ACUSA A MENDONÇA DE FILTRAR "LO QUE LE INTERESABA"

A esta sesión del STF se ha referido horas después el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha acusado al juez André Mendoná de "soltar sólo lo que le interesaba" de algo que "tenía guardado como secreto de Estado". Todo ello, ha subrayado, "puede abrirse ahora para que toda la sociedad sepa quién estaba involucrado en esto".

De este modo, el mandatario ha puesto nombre en una entrevista para la cadena brasileña Record a un señalamiento que ya venía introduciendo en días anteriores bajo una reiterada queja sobre "filtraciones interesadas".

Asimismo, Lula ha querido saber "por qué Toffoli no votó, por qué Kássio no votó (y) quién participó en esa trama de Vorcaro", asegurando que "lo de Vorcaro es una red delictiva que movilizó a mucha gente de diversas instancias del Poder Judicial y de la clase política".

"Fachin (el presidente del Supremo) tiene ahora la sartén por el mango para destapar todo y saber quién hizo qué en la Corte Suprema. Y quien haya hecho algo debe ser castigado y juzgado", ha planteado.

Ante esta coyuntura, Lula ha defendido que "el pueblo brasileño no puede quedarse mirando cómo el Tribunal Supremo pierde credibilidad ante la sociedad". "La máxima instancia de la justicia brasileña debe ser un ejemplo; por tanto, que se investigue con todo rigor y se levante el secreto de las comunicaciones telefónicas de todos", ha reclamado.

Al hilo, ha traído a colación una de sus propuestas de campaña --en la que el equipo del opositor ultraderechista Flávio Bolsonaro trata de vincular a Lula con De Moraes--, la reforma de la Justicia brasileña: "Hace falta crear criterios para moralizar el Poder Judicial brasileño", ha manifestado antes de preguntarse, "si las instancias encargadas de juzgar a la sociedad generan desconfianza en ella, ¿qué clase de mundo vamos a crear?".

"El Tribunal Supremo debe ser el ejemplo magnánimo de este país (...), nadie puede estar bajo sospecha", ha remarcado, defendiendo en este sentido que "quien haya cometido un error pague el precio que el pueblo brasileño exige".