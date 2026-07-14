El Supremo de Brasil suspende 90 días las visitas de Flávio Bolsonaro al expresidente por romper las medidas cautelares

Archivo - Flávio Bolsonaro. - Europa Press/Contacto/Saulo Angelo - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ha suspendido durante 90 días las visitas del precandidato Flávio Bolsonaro a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro --en arresto domiciliario--, por leer el pasado fin de semana una carta en su nombre a través de redes sociales, infringiendo así una de las medidas cautelares impuestas a cambio de cumplir la condena por golpe de Estado en su casa.

En medio de la disputa dentro de la clan Bolsonaro protagonizada por la ex primera dama Michelle Bolsonaro y el primogénito del ex mandatario, Flávio, el fin de semana, éste leyó en redes sociales una carta en nombre de su padre en la que le nombra "precandidato" e instaba a dejar "de lado las diferencias" de cara a las elecciones de octubre.

Sin embargo, para De Moraes, instructor de la causa contra Bolsonaro por golpe de Estado, este episodio contraviene la prohibición que le impuso al expresidente brasileño de utilizar redes sociales de manera directa o a través de terceros.

"La declaración de su hijo Flávio Bolsonaro (...) sugiere que el condenado era plenamente consciente de que su carta se difundiría en redes sociales, lo que también constituiría una violación de la medida cautelar a la que está sujeto", ha explicado el juez, que ha dado 48 horas a la defensa para presentar alegaciones.

Asimismo, De Moraes ha puesto de relieve que en el vídeo se utilizan "expresiones con carga semántica equivalente a la petición explícita del voto que puede suponer propaganda electoral anticipada en un periodo vetado por la legislación", por lo que debe ser investigado por las autoridades electorales.

En caso de que no prosperen las alegaciones, Flávio, que aún es precandidato del Partido Liberal (PL), no podría reunirse con su padre hasta mediados de octubre, a pocos días de una eventual segunda vuelta de estas elecciones generales, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aspira a revalidar mandato.

FLÁVIO ATACA A DE MORAES Y PROMETE HONRAR A SU PADRE

La reacción de Flávio a la decisión del juez no se ha hecho esperar y poco después acudió de nuevo a sus redes sociales para acusarle de pretender intervenir en el proceso electoral y aislar políticamente a su padre, quien será, ha dicho, quien le entregue la banda presidencial en la toma de posesión, en enero de 2027.

"Recuerden mis palabras. Van a presenciar esta escena. En el nombre de Jesús, van a presenciar esta escena", ha vaticinado el precandidato, que se ha marcado como compromiso "rescatar Brasil" y "honrar al presidente Bolsonaro y a todos los perseguidos del 8 de enero", en alusión a los golpistas detenidos.

Cabe recordar que históricamente quien traspasa la banda presidencial al presidente electo es quien le antecede. Una tradición que rompió en 2023 el propio Bolsonaro al viajar a Estados Unidos días antes de la toma de posesión de Lula.

El ex dirigente de Brasil se encuentra por razones humanitarias cumpliendo su condena de 27 años de prisión por delitos de golpe de Estado en su domicilio de la capital, Brasilia. Durante todo el proceso judicial han sido varias las ocasiones en las que ha intentado sortear las medidas cautelares, no ya solo utilizando redes sociales a través de terceros, sino también incluso rompiendo su tobillera electrónica.

Recientemente, el hallazgo de una pistola a su nombre en posesión de unos de sus guardaespaldas en un control de carreteras rutinario puso en peligro el beneficio penitenciario que se le ha concedido momentáneamente hasta que mejore su salud.