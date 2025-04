El Supremo de Cuba confirma que ha revocado la libertad condicional a varios opositores

El Observatorio Cubano de DDHH asegura que esta medida "traiciona la petición" del Papa Francisco

EEUU condena "enérgicamente" la "injusta detención" de los opositores cubanos

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Cuba ha confirmado este martes que ha revocado la libertad condicional a varios opositores, incluidos el líder de la organización Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, y Félix Navarro, alegando que ambos "incumplieron lo establecido en la ley durante el periodo de prueba al que estaban sujetos".

A través de un comunicado recogido por el portal de noticias Cubadebate, el alto tribunal ha indicado que Navarro --condenado a nueve años de prisión por desorden público, desacato y atentado-- es "un ciudadano multirreincidente, peor tomando en cuenta su edad, 72 años, la ley faculta al tribunal a concederles el beneficio, independientemente del tiempo cumplido de su sanción".

En este sentido, ha explicado que el condenado, a quien se le había prohibido salir del municipio donde reside sin autorización del tribunal, ha salido hasta en siete ocasiones de la localidad "en franco irrespeto a la ley". En violación del reglamento, un tribunal dispuso el domingo la revocación del beneficio y ordenó el reingreso a un centro penitenciario para cumplir el resto de la pena (cinco años y dos meses).

Por otro lado, el Supremo ha señalado que Ferrer --condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por privación ilegal de libertad-- debía comparecer el 28 de enero ante el juez del municipio donde residente y "no asistió". "Nuevamente fue citado para el 7 de febrero, al que tampoco acudió; y no solo no se presentó, si no que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial", ha agregado.

Por último, ha asegurado que "los sancionados mencionados, además de incumplir lo ya explicado, son personas que de forma pública hacen" llamamientos en sus entornos "al desorden, al desacato a las autoridades y mantienen vínculos públicos con el encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Cuba".

No obstante, ha aseverado que "las revocaciones dispuestas en este momento no guardan relación directa con estas conductas" y que "corresponderá a las autoridades competentes investigar y promover los correspondientes procesos investigativos al respecto, si así lo consideran".

OCDH: "NUEVA EMBESTIDA DEL RÉGIMEN CUBANO CONTRA OPOSITORES"

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha condenado la revocación de libertad de Ferrer y Navarro, excarcelados en el marco de "gestiones del Papa Francisco", que falleció la semana pasada a los 88 años, por lo que considera que esta medida "traiciona la petición" del Pontífice, "quien en vida había pedido a La Habana la excarcelación de todos los presos políticos".

"Se trata de una nueva embestida del régimen cubano contra los opositores y activistas de Derechos Humanos y deja al descubierto el aumento del clima represivo en la isla", ha señalado el organismo a través de un comunicado en el que han criticado que las autoridades "no han esperado ni 72 horas después del entierro de Francisco para deshacer sus compromisos, en un momento en el que hay sede vacante en Roma".

En este contexto, han hecho un llamamiento "urgente a toda la comunidad internacional para exigir la liberación de Ferrer, Navarro y los más de 760 presos políticos que continúan injustamente encarcelados en Cuba".

EEUU CONDENA LA "INJUSTA DETENCIÓN" DE FERRER Y NAVARRO

El Departamento de Estado de Estados Unidos también ha reaccionado a la noticia, manifestando que "condena enérgicamente el brutal trato y la detención injusta" de Ferrer, su esposa y su hijo pequeño, así como Navarro y otros activistas prodemocracia.

La portavoz de la cartera diplomática, Tammy Bruce, ha exigido "la liberación inmediata de los cientos de presos políticos y de conciencia detenidos injustamente que mantiene el régimen cubano", según ha expresado durante una rueda de prensa.