El Supremo da 48 horas a Bolsonaro para explicar las razones por las que pasó dos noches en la Embajada húngara

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Brasil ha dado un plazo de 48 horas para que explique las razones por las que pasó dos noches en la Embajada de Hungría en Brasilia después de que le confiscaran el pasaporte en el marco de la investigación sobre un intento de golpe de Estado.

El juez Alexandre de Moraes, que ha dado la orden, es el relator de la pesquisa sobre Bolsonaro y otros políticos y militares por el intento de golpe de Estado tras las elecciones en las que ganó Luiz Inácio Lula da Silva, informa el periódico 'Folha de Sao Paulo'.

Por su parte, el expresidente, a su salida de un acto en honor a la ex primera dama Michelle Bolsonaro, se ha limitado a cuestionar si es delito dormir en una Embajada o hablar con el embajador.

El periódico estadounidense 'The New York Times' ha revelado imágenes de Bolsonaro dentro del edificio de la Embajada húngara, donde pasó noche entre el 12 y el 14 de febrero. Cabe mencionar que días antes, el 8, la Policía Federal de Brasil lanzó una operación contra el exmandatario en la que le retiraron el pasaporte para que no saliera del país.

El Derecho Internacional considera a las embajadas como zonas inviolables, por lo se baraja que haya intentado escapar de la justicia a través de su estancia en la sede diplomática húngara. En el caso de permanecer dentro de dicho edificio, Bolsonaro no podría ser objeto de una orden de arresto.

En este contexto, el Ministerio de Exteriores brasileño ha convocado al embajador de Hungría y la Policía Federal investigará las violó alguna de las restricciones impuestas por el Tribunal Supremo Federal. Mientras, el equipo legal del exmandatario ha indicado que estuvo alojado "para mantener contactos con autoridades del país amigo".

De acuerdo con la investigación, Bolsonaro habría recibido, analizado y modificado un 'borrador' de esta supuesta trama, que comenzaría en un primer lugar cuestionando la legitimidad del sistema electoral para allanar posteriormente el camino a un golpe, que contaría con el apoyo de importantes militares.