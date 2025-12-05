El Supremo de EEUU avala el mapa electoral de los republicanos de Texas para el Congreso

Archivo - El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott - Europa Press/Contacto/Bob Daemmrich - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado este jueves a la Gobernación del estado de Texas a emplear el nuevo mapa electoral diseñado por los republicanos para las elecciones del próximo año, una orden temporal que permite al partido del presidente Donald Trump aspirar a cinco escaños más en la Cámara de Representantes en dicho territorio.

La corte ha dictaminado de este modo pese a los votos en contra de tres de sus magistrados que no han conseguido mantener el bloqueo ordenado por un tribunal inferior que alegó que la nueva redistribución electoral presentaba un caso de manipulación racial y, a su vez, inconstitucional.

El Supremo ha considerado en su escrito recogido por el diario digital The Hill que "el tribunal de distrito se inmiscuyó indebidamente en una campaña primaria activa, causando mucha confusión y alterando el delicado equilibrio federal-estatal en las elecciones".

Con todo, la nueva orden solo se aplicará hasta que los jueces resuelvan el recurso presentado por el gobernador tejano, Greg Abbott, y tampoco dicta si los nuevos mapas electorales podrán emplearse tras los comicios de 2026.

Tras conocer el dictamen, Abbott ha celebrado que "Texas es oficialmente --y legalmente-- más republicano" en un mensaje en su cuenta de la red social X, donde ha subrayado que "los nuevos mapas ajustan mejor nuestra representación en Washington DC a los valores de Texas".

La propuesta de los republicanos de reconfigurar el mapa electoral en beneficio propio desencadenó a principios de año una carrera, en la que los gobernadores de Misuri, Carolina del Norte y Ohio, todos republicanos, han actuado en el mismo sentido, si bien los litigios abiertos podrían detener estos proyectos.

Los californianos aprobaron a principios de noviembre un nuevo mapa electoral para el Congreso a propuesta de su gobernador, el demócrata Gavin Newsom, con el objetivo de contrarrestar al Partido Republicano.