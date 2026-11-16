Donald Trump - Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha desestimado este lunes el recurso presentado por la Administración Trump para recortar las subvenciones a la investigación relacionadas con los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

El alto tribunal ha tomado esta decisión, manteniendo así intacta la sentencia de un tribunal inferior que consideró que la cancelación, ordenada por Washington, de millones en financiación para el Fondo Nacional para las Humanidades (NEH) y la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) violaba la Primera Enmienda, según recoge la cadena CBS.

El caso se remonta a los primeros días del segundo mandato de Donald Trump, en enero de 2025, cuando ordenó a las agencias federales cancelar las subvenciones relacionadas con determinados temas, entre ellos los programas DEI. En particular, se centra en las subvenciones de la NEH y la NSF a investigadores de la Universidad de California, que la Administración Trump rescindió por no ser coherentes con las prioridades del presidente en materia de DEI.

La defensa de la Universidad de California asegura que la Administración Trump recortó más de 324 millones de dólares (casi 295 millones de euros) entre enero y junio del pasado año, en subvenciones destinadas únicamente a iniciativas o proyectos que incluían términos como "diversidad", "cambio climático" e "ideología de género".

Los beneficiarios de las ayudas comenzaron a recibir cartas en abril de 2025 notificándoles la cancelación de las mismas, incluidos seis investigadores que presentaron una demanda, solicitando además la restitución de las subvenciones.

Un tribunal de distrito falló a favor de los investigadores, una orden ratificada posteriormente por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que coincidió en que la cancelación de las subvenciones discriminaba por motivos de opinión.