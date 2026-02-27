El Supremo de Israel suspende temporalmente la expulsión de las ONG de Gaza y Cisjordania

Reparto de comida en Jan Yunis, en sur de la Franja de Gaza. - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha bloqueado de manera temporal la decisión del Gobierno de expulsar a decenas de ONG de la Franja de Gaza y Cisjordania como medida cautelar tras aceptar una demanda presentada por Médicos Sin Fronteras (MSF) junto a otra quincena de organizaciones humanitarias.

Las organizaciones han alegado que su salida, prevista para los próximos días, provocaría un colapso aún mayor del sistema de atención médica y humanitaria en la Franja de Gaza, lo que pondría en grave riesgo a cerca de dos millones de personas.

Asimismo, han remarcado que han invertido cerca de 500 millones de dólares (420 millones de euros) para proporcionar ayuda humanitaria a los vecinos de Gaza, entre alimentos, agua y atención médica, ha informado el diario israelí 'Haaretz'.

La ONG ActionAid ha señalado que si bien la cautelar "no resuelve el fondo del caso" sí consigue evitar que "la situación empeore de forma irreversible", si bien se mantienen las graves consecuencias actuales.

"Es un alivio temporal", ha dicho la directora de ActionAid España, Cristina Muñoz, quien ha reiterado el compromiso de la ONG con los palestinos y el Derecho Internacional. "Continuaremos defendiendo el derecho de las organizaciones humanitarias y de Derechos Humanos a operar sin restricciones", ha remarcado.