El Supremo israelí rechaza la decisión de la Comisión Electoral de inhabilitar a los partidos árabes para los comicios

Archivo - Vista general del Parlamento de Israel, la Knesset - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este viernes la decisión de la Comisión Electoral del país de inhabilitar a todos los partidos árabes de cara a las elecciones parlamentarias previstas para este mes de octubre, una medida que afectaba de forma directa también a varios diputados opositores.

La corte, que ha tomado la decisión de forma unánime, ha señalado que la decisión tomada anteriormente por la comisión --integrada por representantes de los propios partidos de la Knesset (el Parlamento israelí)-- no cumple con los requisitos, según la legislación vigente.

Además, ha fallado con siete votos a favor y dos en contra que el diputado Ofer Cassif, un diputado opositor del Partido Comunista Israelí, inhabilitado por negar la existencia de Israel como un "Estado judío y democrático", podrá presentarse también a pesar de que todos coinciden en que sus comentarios y acciones "son indignantes", tal y como recoge el diario 'The Times of Israel'.

Las formaciones afectadas son la Lista Árabe Unida (Raam), encabezada por el diputado Mansur Abbas; la Lista Conjunta, liderada por Yusef Yabarin; y los partidos Balad/Tajammu', Hadash y Taal.

Algunos de estas medidas eran esperadas por estos partidos dada la naturaleza del comité, integrado por representantes de los propios partidos de la Knesset. Ahora, será el Supremo el que tendrá que tomar la decisión final, si bien es poco probable que se ratifique, habida cuenta del criterio generalmente estricto de la corte a la hora de tomar este tipo de decisiones.

Por contra, el presidente del partido Balad, Sami Abú Shehadé, se ha retirado de la contienda después de que el Supremo recomendara su salida en lo que el grupo de abogados Adalah ha visto como prácticamente una "orden".