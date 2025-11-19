El Supremo de Italia ratifica la extradición a Alemania del ucraniano sospechoso del sabotaje al Nord Stream

Archivo - Escape de metano de oleoductos saboteados en el mar Báltico - THE SWEDISH COAST GUARD / XINHUA NEWS / CONTACTOPH

ROMA 19 Nov. (DPA/EP) -

El Tribunal Supremo de Casación de Italia ha aprobado este miércoles la extradición a Alemania de un ciudadano ucraniano supuestamente vinculado con el sabotaje al gasoducto Nord Stream en el mar Báltico en 2022, después de que suspendiera el proceso el mes pasado por errores procedimentales.

El sospechoso, Sergei K., de 49 años, había sido detenido a finales de agosto en Rimini cuando se encontraba de vacaciones junto a su familia. La Justicia alemana le reclama por atentar en septiembre de 2022 contra infraestructuras del Estado, pero su equipo legal se oponía a su traslado.

El alto tribunal ha dictaminado que el ucraniano --que se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad en el norte de Italia y recientemente inició una huelga de hambre de varios días-- puede ser entregado a las autoridades alemanas. El abogado del sospechoso Nicola Canestrini ha dicho que, "a pesar de la gran decepción", confía en la absolución en Alemania.