El Supremo de Pakistán otorga la libertad bajo fianza a Imran Jan y allana el camino para su posible excarcelación

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Pakistán ha otorgado este jueves la libertad bajo fianza al ex primer ministro Imran Jan en ocho casos relacionados con los violentos disturbios que tuvieron lugar durante las protestas del 9 de mayo de 2023, una medida que allana el camino para su posible excarcelación.

El Movimiento por la Justicia en Pakistán (PTI), el partido de Jan, que impulsó aquellas protestas precisamente por la detención del exmandatario, ha aplaudido ahora la decisión judicial y ha señalado que solo queda un caso por resolver para que la liberación de Jan se materialice.

En noviembre de 2024, un tribunal antiterrorista de Lahore negó la libertad bajo fianza para el ex primer ministro por los casos abierto en relación con los disturbios de 2023, que incluían un ataque contra la vivienda de un alto cargo del Ejército.

El Tribunal Superior de Lahore también rechazó el recurso de Jan, que finalmente acabó en manos del Supremo, según informaciones del diario paquistaní 'Dawn'. No obstante, el político sigue contando con varios casos abiertos en su contra.

Las protestas de mayo de 2023, que registraron momentos de máxima tensión a medida que miles de personas marchaban hacia la capital, Islamabad, dejaron varios muertos, entre ellos un agente de Policía.